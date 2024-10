DAZN, Ferrara sul rigore: "Anjorin non protesta, se fosse stato convinto..."

Negli studi DAZN, l'ex azzurro e opinionista Ciro Ferrara ha parlato del rigore concesso a Politano in Empoli-Napoli: "L’arbitro valuta l’intensità in campo. Vi faccio notare però che Anjorin alza le mani subito ma poi non protesta! Se tu sei convinto che non c’è stato contrasto protesti…”