Dazn, Giaccherini su Conte: "A Cagliari l'ho visto col fuoco, è come lo ricordavo"

Emanuele Giaccherini, ex calciatore e oggi commentatore, ai microfoni di Dazn ha parlato così dell'attuale tecnico azzurro Antonio Conte: "Conte? A Cagliari l'ho visto col fuoco. E' come lo ricordavo, i giocatori hanno sposato la sua filosofia, si vede dall'intensità pazzesca con cui giocano".

Sulla partita: "Napoli comepletamente diverso, un Napoli che sa soffrire, il Cagliari avrebbe meritato il pareggio, ma nel momento più importante è venuta fuori tutta la grande qualità del Napoli quest'oggi dove si è dimostrato troppo forte. Meret per me è il migliore in campo, ha fatto diversi mircoli che hanno salvato la squadra. Gli azzurri hanno grande margine di crescita si è visto più nel secondo tempo che nel primo".