Dazn, Mastroianni: “Ho visto il miglior Genoa dell’ultimo mese, ma differenza col Napoli ampia"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un 'Calcio alla Radio – Terzo Tempo' è intervenuto il giornalista e telecronista di Dazn Dario Mastroianni: “Più difficile fare la telecronaca con meno gol, anche se ci sono molti 0-0 che sono emozionanti.

Genoa-Milan? Una partita carina, anche se le due squadre ormai non hanno più obiettivo. Sorprendente vedere i rossoneri fuori dal mischione per la Champions. È chiaro che ora pensano solo alla finale di Coppa Italia. Ho visto il miglior Genoa dell’ultimo mese, e Vieira ha spiegato l’obiettivo: battere una big. Ci ha provato col Milan e lo farà anche col Napoli e magari col Bologna. Resta la grande differenza di valori tra Napoli e Genoa, che dovrebbe fare la differenza. Vieira ha avuto un grande impatto, anche per un discorso carismatico. Si è sicuramente meritato la conferma col Genoa.

Futuro di Conte? Non sarà lo scudetto a fargli decidere un eventuale addio. Sappiamo che lui ha preso delle scelte spesso in modo inatteso. Le sue parole pre Monza ce le ricordiamo bene. Di certo non farà passi indietro con le sue pretese”.