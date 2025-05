DAZN, Parolo: "Scudetto? Oggi è il vero match-point per il Napoli, ecco cosa sarà decisivo"

Dagli studi di DAZN l'ex centrocampista della Lazio, Marco Parolo, ha parlato della penultima giornata di Serie A con particolare riferimento alla lotta in vetta tra Napoli e Inter, con gli azzurri che affronteranno il Parma al Tardini ed i nerazzurri la Lazio a San Siro:

Queste le sue parole: "Il Napoli dovrà pensare a vincere indipendentemente da quello che farà l'Inter contro la Lazio. Secondo me la partita di stasera vale un pezzo di Scudetto. E' vero che nell'ultima sfida contro il Cagliari, i sardi potrebbero ancora lottare per qualcosa, ma al Maradona sappiamo che ci sarà una spinta diversa".

Poi sulla partita di oggi contro il ha aggiunto: "Oggi per me è il vero match point per il Napoli. Cosa sarà decisivo per gli azzurri? La difesa dei calci piazzati". Su Conte: "La forza sua è che in questa settimana con la delusione e la paura avrà ricompattato la squadra sapendo su cosa andare a battere".