Dazn, Parolo su Meret: “Se fai la barriera su Dimarco, devi metterla più laterale”

vedi letture

Nel podcast di Dazn Step on Football, è intervenuto l’ex centrocampista della Lazio Marco Parolo: “Punizione Dimarco? Fa un grandissimo gol, ha il piede per metterla lì ma è aiutato dal riferimento. Meret lascia quell’angolo di gioco, il pallone passa laterale e e crea un riferimento: se passa lì è gol. C’è anche Calhanoglu, se metti la barriera su Dimarco devi metterla più laterale perché deve passare sopra e non laterale.

C’era anche Calhanoglu? Sì, ma la palla palla sopra ma anche laterale a Spinazzola. Dimarco ha quell’angolo, poi ha il piede e fa un grande gol, ma io da portiere sposto di più la barriera a destra. Se mi fa un gran gol, ok, ma non gli lascio il passaggio laterale. Se Meret riguarda la barriera… secondo me studia qualcosa di diverso”.