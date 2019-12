DAZN, Zanon: "L'Inter vuole Mertens. Decisa la data per Ibra al Milan"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto il giornalista DAZN, Federico Zanon per parlare del futuro di Dries Mertens e di Zlatan Ibrahimovic: “Mertens all’Inter? Ci sono segnali che abbiamo raccolto nell’ultima settimana e oggi la stampa belga rilancia questa opzione. Mertens vorrebbe restare a Napoli, ma chiede una cifra che al momento De Laurentiis non vuole dargli per questo si valutano opzioni diverse. L’Inter vorrebbe prenderlo già a gennaio, ma non credo affatto che il club azzurro possa cederlo adesso, più probabile a giugno.

Ibra? Il Bologna si è interessato ad Ibrahimovic, ma la squadra che ha fatto passi in avanti nei suoi confronti è il Milan. Il club, tra l’altro, vorrebbe regalare ai tifosi Ibra il 15 dicembre quando ci sarà la festa del 120 anni del club”.