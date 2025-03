Dazn, Zille: "Lobotka incredibile da 3 anni, ma so perché se ne parla poco"

Federica Zille, giornalista DAZN, durante il podcast 'Tutti in The Box' si è soffermata sul rendimento di un centrocampista del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Ragazzi, Lobotka ha fatto tre anni incredibile non è che ha fatto solo una partita incredibile. Ne parliamo poco perché è il classico giocatore che non ruba l’occhio, perché i centrocampisti fanno un lavoro oscuro ed è sempre difficile anche dargli voti in pagella. Però Lobotka è l’imprescindibile del Napoli, cioè possono cambiare anche dieci su undici giocatori del Napoli ma Lobotka è fondamentale. È un po’ come Calhanoglu nell’Inter, sono quei giocatori di cui non hai doppioni in rosa”.

