De Biasi: "Lukaku non sarà spettacolare, ma è utile. Visto cosa fa in partita?"

vedi letture

L'allenatore Gianni De Biasi parla a Radio Marte di Torino-Napoli, dei temi della gara, dell'attesa per il match e delle insidie per i granata contro la capolista.

“Il Torino da quando ha perso davanti Zapata ha avuto una frenata pazzesca, ha vinto una sola gara non ottenendo grandi risultati, anche dal punto di vista ambientale ha seri problemi, con il Monza ha pareggiato e per il Napoli sarà un gradino non troppo difficile da salire. Poi, chiaramente, si parte da zero a zero e le partite vanno tutte giocate.

Lukaku? Non sarà spettacolare ma è utile, ti fa le sponde, prende su di sé due giocatori, sta facendo quello che gli chiede Conte, che lo conosce e lo ha fortemente voluto. Lazio e Fiorentina sono le grandi sorprese, Baroni è partito a fari spenti e sta facendo un grande lavoro, stessa cosa dicasi per Palladino, in un ambiente come Firenze. La cosa bellissima è che ci sono cinque squadre in due punti, il Milan forse lo vedo un po' staccato ma è un bellissimo campionato”.