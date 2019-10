De Biasi su Ibra: "Darebbe personalità, ma Milik farebbe una fine pessima"

Nel corso del pomeriggio di TMW Radio, durante Stadio Aperto, mister Gianni De Biasi ha commentato i temi caldi della giornata sportiva. Queste le sue parole:

Sul Milan: "Mi aspettavo una risposta diversa dalla squadra, una volta trovato il vantaggio si poteva tranquillamente gestire il risultato. E' un momento un po' così, Pioli deve ancora metter veramente mano alla squadra. 4° posto? Chi va al Milan conosce le grandi aspettative dei tifosi, c'è tempo per recuperare. I rossoneri difettano in personalità, manca leadership e in campo si sente".

Su Ibrahimovic al Napoli: "Farebbe una pessima fine Milik, che sarebbe il sacrificato di turno. E' vero però che avere tanti giocatori importanti conferisce alla rosa spessore e personalità".

Su Inter e Napoli: "Per i nerazzurri è ancora tutto aperto, c'è la possibilità di far bene a partire da stasera. Per gli azzurri l'impegno è molto difficile, il Salisburgo è rognoso ed ha freschezza atletica".