De Canio: "Obiettivo Champions? Non mi piace cambiare in corsa, vi spiego”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Gigi De Canio, ex allenatore del Napoli: "Si è sulla buona strada, un’ottima strada, è difficile che il Napoli perda questo scudetto per come gioca, per la continuità di gioco, entusiasmo, qualità. Oggi sono uscite nuove statistiche, una serie di fattori che fanno presagire si possa arrivare al traguardo giocando partita dopo partita.

Obiettivo Champions? Non mi piace questo discorso di spostare gli obiettivi in corsa. Il campionato non si gestisce, deve essere condotto con la stessa forza e determinazione. La squadra e Spalletti continueranno a pensare in questo modo. Se devo fare un cambio tattico perché mi serve uno più forte e meno agile, è un discorso, se è per un mero calcolo, allora no. Bisogna sempre schierare la formazione che ritengo possa essere la migliore.