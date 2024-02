De Canio: "Simeone lì fa gol solo se il portiere sviene! Non la passa perché c'è Lindstrom..."

Luigi De Canio, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli

Luigi De Canio, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Errore Simeone? Sì, sbaglia a non passare la palla al compagno vicino. Ma secondo me non la passa perché quello accanto a lui era Lindstrom e non Kvaratskhelia od Osimhen.

E' chiaro che ci sono dei compagni di squadra che, a livello psicologico, hanno un peso diverso rispetto ad altri. E' una cosa inconscia. Se vedi Osimhen libero davanti alla porta, che può battere indisturbato, il pallone glielo passi, dei portato a farlo. In quella situazione Simeone non può fare mai gol, a meno che il portiere non fosse svenuto".