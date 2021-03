De Canio su Dionisi: "E' un predestinato, non mi sorprende l'interesse del Napoli"

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, l’allenatore Gigi De Canio ha rilasciato delle dichiarazioni, partendo dalla notizia dell’interessamento del Napoli per Alessio Dionisi: “Non ha mai allenato in A? Non significa nulla, è un predestinato, è molto bravo e non mi sorprende l’interesse del Napoli.

Napoli-Crotone dopo la sosta per le nazionali? Succede spesso che ci sono impegni delle nazionali e i giocatori delle grandi squadre rientrano e ricominciano il campionato. Col Crotone c’è una differenza così grande che pochi giorni di lavoro insieme non può influire sull’incontro. Il ricalarsi subito nel campionato è la vera differenza che c’è tra i giocatori normali e i grandi campioni.

Chi sceglierà Gattuso? Dipende da come arrivano i giocatori. Se un giocatore ha preso un colpo su una zona muscolare e può essere a rischio infortuni allora magari sarà risparmiato. Se non ci sono questi problemi Gattuso farà solo scelte tecniche che gli garantiranno di vincere la partita”.