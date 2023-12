De Canio su Rrahmani: "Ha perso smalto, non c’entra l’avere accanto Kim o Koulibaly"

Gigi De Canio, ex allenatore del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per commentare la vittoria degli azzurri contro il Braga.

Gigi De Canio, ex allenatore del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per commentare la vittoria degli azzurri contro il Braga: "Mazzarri ha ottenuto un buon livello senza avere la possibilità di allenare seriamente la squadra, perché non ha mai avuto la settimana tipo. In questo momento ha utilizzato il dialogo con i calciatori per convincerli ad attuare ciò che lui vuole. Spero che arrivino i risultati che gli diano soddisfazione, perché questo potrebbe aumentare la consapevolezza della squadra ed aiutare Walter nella gestione del gruppo. Il Napoli ha potenzialità per ritrovare una serie di risultati positivi, perché le prestazioni non sono stati deludenti e solo gli episodi sfortunati l’hanno poi condannato. Per ciò che ha dimostrato questa squadra può serenamente riprendersi ciò che gli spetti, manca solo una continuità di risultati.

Natan? Secondo me è un ragazzo che può crescere, ha grandi qualità e può esprimersi al meglio come difensore centrale. Il giudizio sul suo rendimento deve coinvolgere anche il rendimento di tutto il reparto. Rrahmani ha perso smalto, perché se marchi un uomo nell’uno contro uno non puoi permetterti di lasciarti superare dai vari Giroud o Gatti. E non c’entra l’avere accanto Kim piuttosto che Koulibaly. L’anno scorso si difendeva bene di squadra, è vero, ma anche il rendimento dei singoli è calato”.