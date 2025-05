Belgio, l’ex vice ct: "De Bruyne al Napoli? Vedrete che feeling con Lukaku"

Dopo la vittoria dello Scudetto, a Napoli è partito il conto alla rovescia per poter accogliere un campione come Kevin De Bruyne fra le fila degli azzurri. L'ex vice-commissario tecnico del Belgio ai tempi di Marc Wilmots, Vital Borkelmans, è intervenuto a TuttoMercatoWeb.com per parlare di lui e del prossimo sbarco in Serie A.

In cosa De Bruyne le dava l'impressione di essere un campione, rispetto ai compagni, nella quotidianità?

"Nel 2012, a soli 20 anni, schierato in posizione 7 come ala destra, è stato anche l'uomo che ha portato il Belgio ai Mondiali del 2014 in Brasile. Kevin è un giocatore che ha sempre alzato il suo livello e si è allenato molto su questo aspetto, così come sui calci piazzati. Dopo l'allenamento, continuava a migliorare fermandosi più di tutti. È un vero professionista e lo so perché l'ho aiutato in alcune situazioni".

In Italia rispetto alla Premier League ci sono ritmi più bassi e probabilmente anche un livello medio meno elevato. In Serie A Kevin sarebbe uno dei più determinanti?

"Non oserei dire che il livello sia più basso e lento in Italia, perché vedo una competizione di buona qualità ed un campionato molto difficile. Nonostante questo però, Kevin lascerà sicuramente il segno lì, per quello che lo conosco".

Il feeling fra Lukaku e De Bruyne può essere un importante fattore ulteriore?

"Il rapporto tra Kevin e Lukaku è ottimo. Ci farete caso: Lukaku sa esattamente dove andare quando Kevin ha la palla al piede. Sono due veri giocatori di alto livello, molto motivati, che si pongono obiettivi molto alti anno dopo anno".