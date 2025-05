Caputo: “Conte mi ha sorpreso, non pensavo che avrebbe vinto lo scudetto”

vedi letture

Francesco Caputo, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte ha fatto un percorso incredibile col Napoli che veniva da una stagione che tutti ricordano. Pensavo che avrebbe lottato per lo scudetto, ma non pensavo l’avrebbe vinto. E’ stato sorprendente.

Che mi manca del calcio? Quando facevo goal, per noi attaccanti l’importante era far goal. Mancano tante piccole altre cose, dal clima partita, dallo spogliatoio insieme ai compagni. Era arrivato il momento di smettere però. Non è stato difficile decidere di smettere, quando arrivi a maturare questa scelta è perchè lo dice la testa e devi accettarlo. Fortunatamente ho prolungato la carriera col progetto della Kings League e mi sto divertendo”.