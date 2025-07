De Giovanni: “80mln per Ndoye-Beukema cifra folle! Osimhen? Errore incredibile se lo vendi in Italia"

vedi letture

Lo scrittore Maurizio De Giovanni ha parlato così ai microfoni di Radio Napoli Centrale: “Il calciomercato è cambiato, basta pensare che Victor Osimhen si permette giocare in difesa visto che, una volta le squadre di Premier League non pagano più certi ingaggi, sa benissimo che non prenderà gli 11 milioni che prende adesso. Questo è un mercato con cifre folli: 80 milioni di euro per Ndoye e Beukema non sta né in cielo né in terra. Ricci al Milan per 23 milioni.

Il risultato più importante dell’anno scorso è stato il ko per 3-0 contro il Verona, fu la svolta perché consentì a Conte di chiedere giocatori ed il Napoli li prese immediatamente. Mentre il Napoli quest’anno deve implementare la rosa che, di fatto, avrà quasi tutta già a Dimaro. Il problema serio, invece, sono le cessioni, perché altri giocatori (vedi Juanlu Sanchez) verranno solo se ne andranno via altri. Poi c’è Osimhen che se non lo vendi, di fatto, non puoi prendere l’attaccante. Osimhen in Serie A sarebbe davvero un errore incredibile da parte del Napoli”.