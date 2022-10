De Giovanni pazzo di Lobotka: "Uno come lui non esiste in nessuna squadra del mondo"

"Tuttavia punto su Lobotka, che ha sofferto, ha superato diverse problematiche, ed è ora un dominatore del centrocampo".

Lo scrittore Maurizio de Giovanni è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "Ieri abbiamo visto la storia e non solo per motivi statistici: mai una squadra italiana aveva vinto con questo scarto in Olanda, mai abbiamo visto l'Ajax perdere in casa subendo 6 gol o una italiana vincere le prime 3 di Champions con 13 gol segnati: insomma si sono mosse le colonne d'Ercole.

È questo il miglior Napoli dell'era De Laurentiis? Aspetterei la fine della stagione, è molto presto anche perché è una stagione strana vista la lunga sosta per il Mondiale. Per fortuna, i pochi giocatori del Napoli, sei, che andranno in nazionale, probabilmente non dovrebbero andare molto avanti. In ogni caso dopo la rassegna iridata si rimescoleranno le carte. In sostanza ci saranno due campionati: uno di apertura e uno di clausura, come accade nei campionati sudamericani e sarà fondamentale conservare la continuità di questo livello straordinario.

L'entusiasmo dei tifosi? È una cosa meravigliosa, finalmente squadra e città sono uniti. E' benzina per i nostri calciatori, la città ha bisogno di passione. Ne vedo molta, c'è grande coinvolgimento ma non esaltazione. Il tifo è maturato, sa vivere di emozioni ma sa essere equilibrato se pensa al futuro.

Chi è il giocatore che cattura di più la mia attenzione letteraria? Ce ne sono diversi, da Di Lorenzo al riscatto di Meret, da Anguissa al talento di Kvara. Tuttavia punto su Lobotka, che ha sofferto, ha superato diverse problematiche, ed è ora un dominatore del centrocampo: un giocatore come lui non esiste in nessuna squadra del mondo".