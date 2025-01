De Giovanni: "Sono arrabbiato con Kvara, sua cessione un danno enorme per il Napoli"

vedi letture

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto lo scrittore Maurizio De Giovanni: "Il video di Kvara l’ho intravisto. Se mai io avessi avuto dei dubbi su com'è andata la faccenda e su eventuali responsabilità, quel video mi ha mosso nella prospettiva giusta. Mi sono chiesto come sia possibile tutto ciò.

Questo ragazzo è consigliato male. Sono scelte professionali che tutti noi le avremmo fatte anche se non tutti in questo momento. A fronte di una offerta professionale così remunerativa è difficile dire di no, è un film già visto tante volte. Stiamo aspettando il domani di tante operazioni importanti come quella di Higuain ma non è mai arrivato, non ne abbiamo mai capito il perché. Il punto centrale di questa situazione, che mi auguro finisca nel dimenticatoio il prima possibile, è che Il danno enorme che questo evento procura alla squadra è che avvenga a Gennaio. Non ricordo una cessione importante di una squadra prima in classifica a Gennaio, neanche la cessione di Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus.

A Gennaio devi trovare un sostituto, lo devi pagare tanto e lo devi inserire negli schemi e nel tessuto della squadra. Questo danno è imperdonabile, per il resto Kvaratskhelia può fare tutto e può andare dove vuole. La società può registrare anche una meravigliosa plusvalenza, ma tutto ciò non può avvenire a gennaio.

Tutto è legittimo e può fare quello che vuole. 'Voglio andare giocare al PSG' va bene. La cosa che non accetto è che faccia questa cosa a Gennaio mettendo in difficoltà la squadra. Il georgiano era da un anno e più che non era più quello che ci ha trascinato alla vittoria dello scudetto. Ho amato moltissimo Kvaratskhelia e nessuno adesso dice che nom è un calciatore fortissimo. Proprio per questo a Gennaio non ti devi permettere di andare via. Chi è tifoso del Napoli oggi deve essere arrabbiato.

Kvara è un vile? Il discorso è che professionalmente porti a termine il lavoro che stai facendo con la squadra poi a giugno p. Il lavoro dipende da molte persone, dai giocatori, dai collaboratori, dall’allenatore e dal pubblico. È vile girare le spalle a metà di un lavoro che stai facendo. Ti dovresti giocare il posto in squadra con grande forza e volontà e se alla fine decidi comunque di andare via, vai via. Poteva metterci la firma adesso per giugno e finire il campionato con il Napoli.

Dico ai tifosi del Napoli: 'È mai possibile che dobbiamo accettare questa cosa e che dobbiamo incolpare altri?' Sinceramente, no. Io da tifoso del Napoli sono arrabbiato con Kvarsachelia più di altri giocatori che se ne sono andati in passato. Gli altri hanno fatto scelte discutibili ma in momenti in cui il Napoli poteva attrezzarsi . Il Napoli non può attrezzarsi ora in modo adeguato. Deve pagare giocatori molti di più e li deve inserire nella squadra. Tutto ciò è inaccettabile.

Se Conte dovesse scegliere, penso che prenderebbe Chiesa poiché conosce il campionato italiano e alcuni giocatori italiani. A Gennaio una squadra che deve affrontare le prossime tre partite che sono molto indicative non so come può fare. Io mi fido di Conte e lui aveva messo una pregiudiziale forte sul georgiano e ci contava.

Atalanta-Napoli? Partita di un’importante enorme. Abbiamo l'occasione di fare fuori l’Atalanta nella corsa scudetto. Possiamo vendicarci della partita dell’andata che è stato secondo me l’unica partita in cui il Napoli è stato veramente surclassato. Se facciamo risultato pieno a Bergamo l’Atalanta non ci prende più. Se il Napoli dovesse vincere a Bergamo ed è la grande speranza di tutti noi, noi possiamo mettere l’Atalanta fuori dai giochi".