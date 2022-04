De Laurentiis jr: "All'inizio i bimbi vestivano le maglie di Juve e Milan, ora anche quella del Bari"

Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha parlato a margine della presentazione del nuovo sponsor

TuttoNapoli.net

Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha parlato a margine della presentazione del nuovo sponsor soffermandosi anche sulla vittoria del campionato di Serie C: “Sono felice e orgoglioso che il gruppo Casillo diventi main sponsor del Bari, insieme porteremo in alto i valori in cui crediamo. Si tratta di un contratto importante, il più grande firmato dal Bari e di durata pluriennale. Fino ad oggi abbiamo cercato di mettere il più bel vestito senza indebitarci, anche se l'abbiamo in parte fatto. In questi anni abbiamo raggiunti tanti traguardi, tra il museo e le tante scuole calcio affiliate, quando siamo arrivati i bambini vestivano le maglie di Juve, Inter e Milan, mentre oggi ne vedo tanti coi colori biancorossi. - continua De Laurentiis soffermandosi poi sul campionato come riporta Tuttobari.com – Il momento più difficile è quando siamo arrivati a meno quattro dalla seconda, lì ho iniziato a vedere i fantasmi. In quel periodo avevamo perso qualcosa e questi incubi sono poi passati grazie alle qualità del mister. Il merito va a Mignani, soprattutto quando ci sono state divergenze con qualche giocatore, ha mantenuto la barra dritta per tutto il campionato. Merita 10 e lode”.