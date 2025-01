De Luca attacca la Juve: “Azione indegna contro il Napoli durante il Covid”

vedi letture

(ANSA) - NAPOLI, 23 GEN - "Sabato c'è Napoli-Juventus e questo mi porta a ricordare quanto accaduto nell'anno del covid". Lo ha detto il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, a margine della presentazione del libro di Gianni Pittella "Il garofano e la conchiglia" al Circolo Canottieri di Napoli.

"Ricordo che durante il covid - ha detto De Luca riferendosi a quanto successo nell'ottobre 2020 - noi bloccammo con la Asl la squadra del Napoli che stava partendo con 7 malati covid verso Torino per la trasferta. Li abbiamo bloccati. Quel giorno la Juventus ha fatto scendere in campo i giocatori, che si sono presentati da soli sul campo di calcio, con la voglia del club di mettere in mora il Napoli e cercare di speculare per farsi dare la vittoria a tavolino. E' stata una cosa indegna". (ANSA).