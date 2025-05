Podcast Sella: "Conte ha fatto grandi cose. Ha ridato vitalità e motivazioni a buoni giocatori"

vedi letture

L'allenatore Ezio Sella ha parlato ai microfoni di Tmw Radio, durante 'Maracanà'.

Napoli, quali i meriti di Conte?

"Sicuramente ha fatto grandi cose, ha preso una squadra priva di motivazioni dopo un anno vissuto veramente male. Ha ridato vitalità, motivazioni, ma ha dei buoni giocatori. Conte poi è bravo perché li fa rendere al massimo delle loro potenzialità".

E il grande merito di Ranieri a Roma?

"Ha preso una squadra anarchica, un po' allo sbando, dove ognuno giocava per conto suo. Ha rimesso a posto i giocatori sotto l'aspetto fisico e psicologico, ma anche tattico. Ha fatto cose semplici, che nel calcio vengono trascurate. La Roma ha una buona rosa, Ranieri ha dato equilibrio e sfruttato le caratteristiche di tutti. ha fatto un lavoro straordinario".

Chi vede in panchina il prossimo anno al posto di Ranieri?

"Dipende dal progetto. Se vuoi fare una squadra da Scudetto e investi puoi prendere anche Allegri. Ma visto che questa società non credo voglia fare questo tipo di programmazione, per costruire nel tempo allora Fabregas è più adatto".