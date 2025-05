Bucchioni: “Conte-ADL? Rottura possibile, ma ci sono anche margini per la conferma”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un 'Calcio alla Radio – Terzo Tempo' è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni: “La storia tra Spalletti e De Laurentiis era ormai nota, si scoperchia una vicenda conosciuta da tempo. Il presidente ha un ego smisurato, che ci riporta un po’ al Marchese del Grillo. Si fa fatica a lavorare con una personalità del genere. Lo sport è fatto di collaborazione e di condivisione dei momenti belli e brutti. Fermo restando che De Laurentiis a Napoli ha fatto benissimo.

Non so cosa succederà con Conte, il carattere è simile a quello di Spalletti: ma sappiamo che De Laurentiis ha litigato anche con Ancelotti e Sarri. Con Conte il presidente può trovare un’intesa sui programmi e sugli obiettivi. L’allenatore vorrà sicuramente alzare l’asticella. Secondo me la rottura è possibile, ma ci sono margini per proseguire questo rapporto. De Laurentiis è rimasto silente, buono e tranquillo per tutta la stagione. Questo è frutto dell’accordo con Conte. Eventualmente dovremo capire quanto il presidente vorrà appropriarsi di questo scudetto. Non credo che De Laurentiis farà come in passato, forse ha capito che non è un atteggiamento conveniente”.