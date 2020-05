De Luca fa chiarezza: "Orari bar prolungati, ma dopo le 22 alcolici solo all'interno dei locali!"

Vincenzo De Luca, Governatore della Campania, ha provato a fare chiarezza circa la questione degli orari di apertura dei bar con la nuova ordinanza: "Abbiamo deciso di prolungare l'orario dei bar fino all'1 di notte, ma alle 22 la vendita sarà vietata fuori ai locali. Si potrà stare seduti nei bar, ma non è consentita la vendita da asporto. Ci si potrà servire al banco, ma non prendere alcolici e andarsene in giro. Voglio rivolgere un saluto affettuoso ai ragazzi e le ragazze che escono anche per fare la movida. Il 90% di loro è formato da bravi ragazzi e il problema non sono loro, anzi noi lavoriamo per tutelarli. Il problema non sono il 90% gestori di bar e pub. Il nostro problema è fare in modo che il 10% di irresponsabili creino problemi alla movida con la diffusione di superalcolici".