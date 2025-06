Concerti al Maradona, il Comune annuncia: "Danni per 200mila euro"

Sabato 28 giugno, con il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, terminerà la stagione dei concerti allo Stadio Diego Armando Maradona, che ha procurato diverse controindicazioni all'amministrazione comunale. Come riporta l'edizione online de II Mattino, infatti, per gli anni precedenti si contano danni per ben 200mila euro dal 2022 al 2024.

Un documento ufficiale emesso da Palazzo San Giacomo fa il punto sulla questione dei risarcimenti danni legati ai concerti a Napoli. Tutti gli organizzatori dei concerti, da quello dei ColdPlay a quelli di Tiziano Ferro e Nino D’Angelo, hanno immediatamente pagato dopo aver ricevuto la richiesta di risarcimento da parte del Comune di Napoli. Solo una società non ha ancora saldato il suo debito e l’amministrazione comunale resta in attesa.