Festival della beneficenza a Sant'Anastasia per i bambini in difficoltà

Domenica 13 luglio presso lo stadio "Agostino De Cicco" di Sant'Anastasia, "SANTAFEST - Festival di beneficenza". Con l'aiuto e il contributo di quanti parteciperanno a questa serata di festa sarà possibile realizzare un campo sportivo negli spazi della Parrocchia Sant'Antonio di sant'Anastasia destinato ai bambini e ragazzi in difficoltà. Per maggiori informazioni e per la prevendita dei biglietti è possibile rivolgersi a fr. Roberto Sdino al numero 3467207719.