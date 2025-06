Emergenza meteo, da domattina ondata di calore in Campania: i dettagli

Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione del quadro meteo in atto, ha emanato un avviso di criticità per “Ondate di calore” valido dalle 8 di domani mattina alle 14 di lunedì 30 giugno.

Si prevedono temperature che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 6-7°C e saranno associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare anche il 50-60%.