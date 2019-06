De Maggio: "Attacchi per paragone Insigne-Baggio, ma confermo: unico fuoriclasse del calcio italiano!"

Lorenzo Insigne ha letteralmente incantato in Nazionale, in entrambe le partite, mettendo a referto due gol e un assist, oltre a una doppia prestazione da migliore in campo. Valter De Maggio ha elogiato il capitano del Napoli nel corso di Radio Goal: "Sono stato attaccato sui social perché mentre in precedenza esistevano Baggio e Totti oggi c'è Insigne. Ma intendevo dire che nessuno ha più talento di Lorenzo in Italia. L'unico fuoriclasse del calcio italiano è lui. Mi dite Chiesa? Sì, ma forse tra tre anni, non adesso".