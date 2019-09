De Maggio avverte: "Il -6 dall'Inter non mi spaventa, ma bisogna riflettere sui gol subiti..."

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato durante la trasmissione Radio Goal per commentare la situazione del Napoli: "Devo essere sincero, il -6 dall'Inter non mi spaventa, le hanno vinte tutte e non penso che possa continuare a vincerle tutte. Il Napoli ne ha perse due e sono troppe, la cosa su cui rifletto è il solo gol subito dell'Inter ed i nove subiti dagli azzurri, sono troppi".