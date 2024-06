De Maggio: "Conte è carico come una molla, è contento di non avere le coppe europee"

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli è intervento il direttore Valter De Maggio.

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli è intervento il direttore Valter De Maggio: “Conte è carico come una molla ed ha una voglia esplosiva. Non vede l’ora che arrivi l’11 luglio per lavorare con la sua nuova squadra in ritiro.

Una persona presente ieri in Hotel al Corso Vittorio Emanuele mi raccontano di una professionalità enorme all’interno del doppio vertice che si è tenuto con tutto il suo staff. Vedere tutti insieme davanti ad un tavolo Conte, Manna, Oriali, Sandreani, Stellini, Chiavelli e Sinicropi è come se ci fosse stato uno step in avanti. Tra l’altro non vede come una 'diminutio' il fatto di non giocare le coppe, anzi, Antonio Conte è contento di avere a disposizione la settimana tipo per lavorare alla grande sul suo nuovo gruppo. Inoltre si spenderà fino alla morte perché Di Lorenzo rimanga a Napoli. Oggi Conte non dovrebbe andare al centro sportivo di Castel Volturno, dovrebbe restare a Napoli e volare dopo pranzo per Torino. Tornerà a Napoli in occasione del giorno della presentazione".