De Maggio: “Conte è contento di non avere le coppe per lavorare con la settimana tipo”

Il direttore di Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio è intervenuto nel corso della trasmissione odierna di “Radiogoal”: “Conte ieri ha tenuto alcune riunioni con il suo staff, e chi è vicino a lui me lo racconta come carico ed esplosivo. Vuole lavorare con la sua squadra, è raggiante ed è al settimo cielo.

Mi raccontano di una personalità dalla forte professionalità, una serie di riunioni durate fino a sera, con il suo staff formato da Stellini, Oriali e la novità Sandreani insieme al direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna. L’allenatore non vede l’ora che sia l’11 luglio per cominciare a lavorare con la squadra. Tra l’altro non vede come una “diminutio” il fatto di non giocare le coppe, anzi, Antonio Conte è contento di avere a disposizione la settimana tipo per lavorare alla grande sul suo nuovo gruppo”.