De Maggio contro la stampa: "Lasciate in pace Insigne! Che c'entra con questo ko?"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha difeso Lorenzo Insigne esprimendosi così nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha difeso Lorenzo Insigne esprimendosi così nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Sono arrabbiato con alcuni colleghi delle tv e dei quotidiani. Sembra che la causa di tutto sia Insigne. Io sono proprio incazzato, ma che c'entra Insigne? Perché se la prendono con Insigne? Se c'è un responsabile non è Insigne, ma Spalletti, perché il Napoli non ha giocato come sa, non ha saputo reggere la pressione. E' vero, Insigne non ha brillato, ma qualcuno nel Napoli ha brillato? Lasciate in pace Insigne!"