De Maggio: “Il Var a chiamata non ha senso!”

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Non ho ben capito perché sarebbe così importante la chiamata al VAR o cosiddetto Challenge. Non mi piace la parola Challenge, così come non mi piace ‘step on foot’, ma parliamo in italiano! Non serve a nulla il challenge perché, ad esempio, l’arbitro di campo non reputa rigore e dalla sala VAR confermano che non c’è nulla si avanti.

L’arbitro dovrebbe essere condizionato dalla chiamata dell’allenatore, ma se hanno già deciso che si va a rivedere a fare? Il VAR a chiamata tornerebbe utile, ma non avrebbe senso la sala VAR con sei persone. Va l’arbitro di campo col quarto uomo e decidono, lì può avere un senso. Non mi piace parlare di malafede, mi sentire in burattino nelle mani di qualcun altro. Se fosse così non mi spiegherei come il Napoli sia primo in classifica. Il giornalista tifoso per me non ha ragione d’esistere altrimenti vede tutto a favore del Napoli”.