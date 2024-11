De Maggio: "Lukaku tornerà il 9 più forte! Retegui? Se lo prendeva il Napoli chiamavano i carabinieri..."

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in merito alle critiche dell'ultimo periodo per Romelu Lukaku ed in particolare sull'acquisto voluto fortemente da Antonio Conte: "Una verità assoluta non esiste a novembre. Io dico che appena entrerà in forma Lukaku sarà il centravanti più forte di tutta la serie A. Retegui meglio di Lukaku? Se il Napoli in estate avesse preso Retegui e non Lukaku i tifosi avrebbero chiamato i carabinieri".