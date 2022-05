De Maggio: "Ma a Napoli stiamo impazzendo? Bernardeschi a zero sarebbe un colpo!"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato delle voci su Federico Bernardeschi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato delle voci su Federico Bernardeschi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Tutti mi scrivono che Bernardeschi verrebbe a prendere la pensione, oppure cosa verrebbe a fare qui. Ma stiamo impazzendo a Napoli? Stiamo mettendo in discussione Bernardeschi a parametro zero? Prendere Bernardeschi a zero sarebbe un colpo. Si accontenterebbe di un ingaggio da 2,5-3 milioni per tre anni ed è uno che ha vinto gli Scudetti alla Juventus, dunque non si farebbe intimorire dalle pressioni di Napoli-Fiorentina o di Empoli-Napoli".