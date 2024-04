De Maggio: "Mi hanno detto una cosa su Manna. Magari il Napoli farà l'Under 23"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il direttore Valter De Maggio per parlare di futuro

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il direttore Valter De Maggio per parlare di futuro: "Manna viene da una formazione importante, Forlì, Lugano, Juventus. E' preparatissimo, mi dicono che è davvero molto molto bravo. Lui ha formato la Next Gen. Secondo me finalmente andrà in quella direzione, quindi investirà in modo serio sul settore giovanile. Mi auguro trovino le aree giuste per la cittadella dello sport e mettano in piedi nel giro 3-4 anni la formazione Under 23 in Serie C".