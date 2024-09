De Maggio: "Nella testa di Conte c'era un giocatore acquistato dall'Atalanta"

vedi letture

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “La priorità di Conte erano Gilmour e McTominay, dopo Buongiorno e Lukaku. Nella testa di Conte c’era anche Bellanova ed un altro centrale, ma la questione Osimhen ha bloccato questi due acquisti. Il Napoli s’è esposto sul mercato con 140 mln spesi e ci sta che non si sia potuto sporgere ancor di più. Dal mercato turco può arrivare una nuova soluzione per Mario Rui o per Ngonge. Mario Rui si è opposto a qualsiasi soluzione e da ciò che mi risulta s’è incrinato il rapporto col suo agente.

Osimhen? Intuizione importante di Manna e dell’intermediario Gardi. Manna è stato molto bravo perchè in extremis ha considerato il campionato turco. Osimhen avrà modo di giocare e di essere rivalorizzato. Non sono d’accordo sul fatto che sia stato fatto un capolavoro perchè i 120 mln non sono arrivati. Non è tra i più forti al mondo, avrà qualche problema perchè non è normale che giochi nel Galatasaray”.