De Maggio: "Preferisco GIlmour a Barella! Quando lascerà Napoli andrà in un top club europeo"

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Gilmour o Barella? Ad oggi preferisco Gilmour. Gilmour, se un giorno andasse via da Napoli andrebbe in un top club più forte dell’Inter. Gilmour ha giocato in Premier, Barella non ci ha mai giocato.

Il Barella che esplose a Cagliari arrivò all’Inter perché lo voleva Conte, poi è diventato Barella. Gilmour ha sempre giocato in Premier, nelle giovanili del Chelsea, me ne sono perdutamente innamorato”.