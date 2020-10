De Magistris attacca De Luca: “E’ inadeguato! Conte deve intervenire subito!”

Dopo l'annuncio di un prossimo lockdown in Campania da parte del Governatore De Luca, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Questo è il momento della preoccupazione e dell'unità di un popolo. Non servono messaggi che generano terrore. Và respinto un linguaggio violento da parte di chi ha molte responsabilità. La Regione Campania ormai ha alzato bandiera bianca e chiama ancora una volta il popolo ha pagare responsabiltà non sue. Senza un esercito sanitario e senza chi tiene sotto controllo i focolai è chiaro che i posti letto sono già esauriti all’inizio della pandemia. Sono arrabbiato, avevamo già detto che quella campagna elettorale non raccontava la verità, già da agosto e settembre quando il virus cresceva velocemente si doveva tacere. Si rischia un tracollo sociale ed economico e De Luca è inadeguato, ci vuole l'intervento del Governo per sostegni economici per chi sta per chiudere. Ci vuole l’intervento dello Stato per evitare un baratro economico. Quest'uomo non si rende conto che ci sono vite umane in gioco, dobbiamo dare un messaggio di fiducia e di unità, non si può continuare senza collaborazione. Perché nasconde i dati? Perché dobbiamo scoprire le cose all'improvviso? Non si può governare come un tiranno!".