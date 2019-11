De Magistris: "Inammissibile vedere divisioni interne per tutto questo tempo, i problemi si affrontano!"

(ANSA) - NAPOLI, 26 NOV - ''Da tifoso e da sindaco rivolgo un accorato appello alla coesione, alla compattezza e a non mollare mai perché quando si lotta e si hanno entusiasmo e passione per la maglia che si indossa e per la città per cui si gioca nessun traguardo è irrangiungibile''. A parlare è il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in relazione al momento che sta vivendo il Calcio Napoli e alla spaccatura tra società e squadra. De Magistris, nel sottolineare che ''non spetta a me stabilire chi ha torto e chi ragione'', ritiene che ''in questo momento la squadra nel suo insieme intesa come società, presidente, allenatore, giocatori e staff ha bisogno di serenità, di coesione, di fare squadra così come sta facendo la città che tra mille difficoltà va forte proprio perché lavora di squadra. Non è ammissibile - ha aggiunto - che per troppo tempo ci siano queste divisioni interne. Ritengo - ha concluso - che si debbano affrontare i nodi e i problemi perché abbiamo bisogno di una squadra forte. Quella che vediamo oggi è una squadra troppo sfilacciata, non è il Napoli a cui eravamo abituati''. (ANSA).