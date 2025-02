De Magistris sta con ADL: "Sono sereno conoscendo meticolosità dei bilanci del Napoli"

De Magistris a Terzo Tempo: “Il Napoli esce dall’ultimo turno di Serie A mentalmente più forte”

Luigi De Magistris, ex Sindaco di Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Atalanta e Inter non hanno approfittato del pari del Napoli, c'è un venticello favorevole che va alimentato per farlo diventare un vento favorevole a tutti gli effetti. Il fatto che l'Inter abbia perso con la Juve e l'Atalanta non ne ha approfittato, oltre ai vari problemi, è un fattore a favore del Napoli. Il quadro complessivo è positivo, poi mancano ancora diverse giornate e il calcio è imprevedibile. Secondo me da questo fine settimana il Napoli ne esce mentalmente più forte, anche per la sconfitta dell'Inter contro la Juve, perché si è dimostrata battibile.

Richiesta di rinvio a giudizio? Con la richiesta di rinvio a giudizio si esercita l'azione penale e si diventa imputati. Il più delle volte la Procura esercita l'azione penale, è una vicenda cartolare e non mi preoccupo. C'è stata già una valutazione sulla giustizia sportiva. La FIGC se non avesse chiesto gli atti sarebbe stato un atto anomalo, dovevano chiederli, era strano il contrario. Il tema del falso in bilancio è un tema molto delicato, il precedente della Juve preoccupa, ma sono due cose completamente diverse, lì era un sistema. Sono molto tranquillo considerando la meticolosità del Napoli. Non si può non parlare del bradisismo e di come questa città è un po' in balìa dello Stato. Ciciliano della Protezione Civile in conferenza stampa alla domanda su cosa dovesse accadere se ci fosse una scossa al quinto grado della scala Richter ha risposto che dovranno verificare le condizioni dei palazzi e contare i morti. È una comunicazione aberrante”.