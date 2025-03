De Magistris sulla frase di Conte: "C'è un motivo se lo ha detto"

vedi letture

Luigi De Magistris, ex Sindaco di Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “È stata ritrovata la via del risultato con la testa, grazie a grinta, cuore e concentrazione. Con questa testa bisogna puntare alla vetta della classifica. Vorrei sottolineare il modo con cui Conte ha affrontato il dopo partita, che ha dato una valenza particolare anche alla partita stessa. Abbiamo criticato il mercato, ma sono stato uno dei pochi a essere cauto nella critica. Aver mantenuto l'ossatura della squadra e non aver eccessivamente stravolto, valorizzando professionisti che si sono allenati bene, è stato un elemento di forza. Sono stati determinanti dei giocatori troppo presto considerati dei brocchi. Si poteva certamente comprare di più e fare meglio.

Gli equilibri, però, sono fondamentali. Va sottolineato di come il mister abbia saputo valorizzare i giocatori. Il 'se vogliamo, possiamo', cioè la volontà, la testa, la psicologia, sono fondamentali. Le dichiarazioni di Conte penso siano arrivate in base alla partita contro l'Inter. Deve fare in modo di andare in linea con questo cambio di mentalità avvenuto contro i nerazzurri, d’ora in poi non ci si può permettere di non vincere dopo quattro pareggi e una sconfitta”.