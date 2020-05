De Nicola contro il protocollo: "E' ovvio che uscirà un positivo, a quel punto che si fa?"

Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, si è soffermato sul protocollo varato dalla FIGC nel suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' chiaro che prima o poi uscirà uno positivo, quindi che si fa? Si ferma tutto? Ci sono tutti i presupposti per ripartire, ma bisogna farlo nel modo giusto e non con questo scarica-colpa sui medici, che sono stati sempre considerati l'ultimo anello della catena. Nello staff di una società di calcio il medico è l'unica figura tesserata che non ha obbligo di contratto perché molti medici non lo vogliono al fine di fare il doppio lavoro".