De Zerbi a Dazn: “Il Napoli è bellezza pura, ma finalizzata a risultati eccezionali!"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, è intervenuto ai microfoni di DAZN e parlato di tanti temi tra cui il cammino strepitoso del Napoli: "E' bellezza allo stato puro. Oltretutto fanno dei risultati eccezionali. Non è che uno gioca tanto per giocare ed essere bello, uno gioca perché si pensa sia la strada più facile per arrivare al risultato. Il Napoli è pieno zeppo di giocatori di qualità e gioca un calcio bellissimo, è un piacere vederlo. Così come il Milan l'anno scorso, anche se in maniera diversa".