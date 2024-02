Del Genio ad ADL: “Non è il tuo modo di fare, ma a fine anno devi vendere 12-13 calciatori”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso de 'Il Napoli su Telecapri':

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso de 'Il Napoli su Telecapri': “Al Napoli mancano i movimenti senza palla, manca l’allineamento della difesa e il lavoro tattico da sette mesi. I calciatori si sono dimenticati tutto. Questa è un’attenuante per i giocatori? Potrebbe essere, ma non vale più perchè ormai ogni giocatore pensa a se stesso e scarica le responsabilità sul compagno.

Insieme, non perchè si odiano ma per un fatto naturale e umano, non possono più stare. Caro Aurelio De Laurentiis, lo so che non è il tuo modo di ragionare ma ne devi vendere 12 o 13”.