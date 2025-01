Del Genio: "Adeyemi al livello di Garnacho, ma c'è l'incognita infortuni..."

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Adeyemi se la gioca alla grande con Garnacho, però c'è un 'ma' legato alle condizioni fisiche. Due volte per problemi alla fibra muscolare si è fermato per 60 e per 40 giorni, ha avuto delle recidive importanti per problemi muscolare. Quest'anno ha disputato solo 9 partite in campionato. Questo è il problema. Poi è velocissimo ed è un calciatore di ottimo livello, come Garnacho.

Chi meglio a sinistra? Adeyemi somiglia un po' di più a Neres, a sinistra andrebbe di binario, più al cross che alla conclusione. Essendo prevalentemente mancino, anche se gioca anche col destro, può ricordare le giocate di Neres, quelle accelerazioni fulminee per poi mettere il pallone in mezzo. Garnacho ha una buona velocità ma non quella di Adeyemi, però parteciperebbe di più alla manovra".