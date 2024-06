Del Genio: "ADL sta avendo tanti elogi, valutiamolo su quello che fa e non su quello che dice”

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "De Laurentiis sta avendo anche tanti elogi, come giusto che sia, così come va criticato quando fa cose che non ci piacciono. Bisogna giudicare ciò che fa, se buone o disastrose come l’ultimo anno, ma non per ciò che dice.

Non si possono più sentire due ore di quelle trasmissioni dove dicono “non è più accettabile ciò che dice”, ma chi siamo noi per imporre questo. Valutiamolo su quello che fa, non su quello che dice”.