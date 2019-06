Del Genio: "Albiol persona corretta, potrebbe aver percepito problemi fisici e fatica nel doppio impegno"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sul possibile addio di Albiol e la sua sostituzione: "Albiol avrà visto in quest'ultimo anno i problemi fisici che ha avuto, le difficoltà nel doppio impegno e da persona corretta forse ha capito che è meglio giocare in una squadra con un'asticella più bassa. Il Napoli però forse si ritroverà a cambiare le strategie di mercato perché dovrà investire per prendere Manolas o altri. Forse potrebbe restare uno tra Rog e Diawara e non toccheranno almeno il budget per un centrocampista di riserva. Ancelotti vuole pressare alto, con la linea alta meglio di Manolas faccio fatica a trovare un altro...".