Del Genio avvisa: "Se non pressi bene, il Sassuolo va in porta"

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio. “Nella gara d'andata il Sassuolo non era molto pericoloso proprio perché mancavano alcuni giocatori chiave in quella partita come Caputo e come Berardi. Fu una partita dove se non fai gol almeno devi cercare di non prenderli e non perderla. Il Napoli poi nel secondo tempo calò un po' di ritmo, il primo tempo provò a pressare alto ma ora non lo so sinceramente Gattuso cosa vuole fare nella gara di domani. Se si va a pressare alto, bisognerà pressare bene perchè il Sassuolo è una squadra che comunque ha nel suo DNA un’uscita fatta con sincronismo e se non pressi bene ,al terzo quarto passaggio te li ritrovi praticamente in porta. Oppure fai una partita diversa con una copertura maggiore per cercare poi piano piano di salire il campo. Non lo so sinceramente Gattuso che piano gara riterrà di impostare, vedremo domani pomeriggio”.