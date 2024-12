Del Genio boccia la difesa: "JJ mai più! Alternative improponibili, ne servono due a gennaio!"

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione 'Radio Goal' si è espresso così: "Juan Jesus non può più giocare 90 minuti. Ha dato tanto al Napoli, ma oggi proporlo in campo per 90 minuti non mi sembra fattibile. Arriva sempre tardi. Rafa Marin magari ha margini di crescita. Ha giocato male anche lui, ma ci si può lavorare, si può crescere. Su Juan Jesus no. Al Napoli servono due difensori centrali o un difensore centrale e un esterno.

Dovesse mancare per una partita Rrahmani io butterei dentro Di Lorenzo, con Mazzocchi titolare a destra; se dovesse mancare Buongiorno metterei Olivera centrale e Mazzocchi a sinistra, bocciando anche Spinazzola. L'unico proponibile oltre ai quattro titolari è Mazzocchi, gli altri no".