Del Genio: "C'è Osimhen e Mertens non può essere l'alternativa: deve giocare a destra come nel Belgio"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato delle possibili mosse per l'attacco: "Mertens torna con 2 gol e 1 assist in due partite, titolare a destra in una delle nazionali più forti. La logica ci dice che nel Belgio gioca a destra nel tridente, essendoci Lukaku e Hazard, nel Napoli ora c'è Osimhen, a sinistra Insigne, a destra Politano che mi piace ma è quello che si può attaccare per la titolarità. Mertens non può essere titolare solo nel 4-2-3-1 di riserva".